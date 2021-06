Blootstelling aan PFAS kan mogelijk kans op ernstige coronabesmetting vergroten

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan PFAS, waarover de afgelopen week in het Vlaams parlement heel wat discussie is gevoerd naar aanleiding van de vervuiling in het Antwerpse Zwijndrecht, het risico op een ernstige coronabesmetting kan vergroten. Ook zouden de stoffen de effectiviteit van vaccins kunnen verminderen.

De PFOS-vervuiling door de 3M-site in Zwijndrecht was afgelopen week een twistpunt in de Vlaamse regering en bij uitbreiding in het Vlaams parlement. PFOS, of PerFluorOctaanSulfonaten, is een verzamelnaam voor chemische stoffen die behoren tot de groep PFAS, wat staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. De stoffen worden onder meer gebruikt in regenkledij, pannen, verf en verpakkingen als pizzadozen. Hoewel de schadelijke effecten van PFAS op lange termijn nog niet helemaal gekend zijn, worden de stoffen wel als zorgwekkend beschouwd. Bovendien toont onderzoek aan dat blootstelling aan PFAS het risico op een ernstige coronabesmetting kan vergroten. Ook zouden de stoffen de effectiviteit van vaccins kunnen verminderen.

Verschillende wetenschappelijke studies hebben een link gevonden tussen verhoogde PFAS-concentraties en een minder goede werking van het immuunsysteem, evenals een zwakkere reactie op coronavaccins. Philippe Grandjean, adjunct-professor van de Harvard-universiteit, en collega’s hebben vastgesteld dat hogere concentraties PFAS bovendien in verband staan met meer ernstige coronabesmettingen.

Zo zou PFBA, een onderdeel van PFAS, zich meer in de longen opstapelen dan andere chemische verbindingen van die soort. In het algemeen stelt de studie van Grandjean vast dat mensen die een hogere concentratie van de stof hebben, een grotere kans maken om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Daarbij lopen ze een hoger risico dan mensen met een lager niveau om in het ziekenhuis te worden opgenomen, om op intensieve te belanden en om aan het virus te sterven.

Lichaamsvreemde eiwitten

Grandjean beweert dat verschillende onderdelen van PFAS de reactie van het afweersysteem op vreemde eiwitten kunnen verzwakken. Zo bevatten de coronavaccins stoffen die ervoor zorgen dat de lichaamscellen vreemde eiwitten gaan aanmaken. Het immuunsysteem herkent die eiwitten dan als lichaamsvreemd en maakt bijgevolg antistoffen aan. “Ik denk dat mensen met een hoge PFAS-blootstelling (en dus niet alleen PFBA) een verzwakte reactie op die vreemde eiwitten zullen vertonen”, aldus de wetenschapper.

Boostervaccin

De Amerikaanse Centra for Ziektecontrole en Preventie (CDC) onderzoeken momenteel of er ook een link is tussen PFAS-niveaus in het bloed en het risico op een Covid-infectie. Ook gaan onderzoekers na of er een relatie bestaat tussen PFAS-niveaus en de reactie van het lichaam op de coronavaccins.

Volgens toxicologe Linda Birnbaum zijn groepen die blootgesteld worden aan hoge PFAS-niveaus meer kwetsbaar tijdens de pandemie. “Die personen zullen wel reageren op de coronavaccins, maar vaak minder sterk”, klinkt het. Volgens haar moeten zij dan ook prioritair worden gevaccineerd of een boostervaccin krijgen. Ook professor Grandjean gelooft dat boosters zulke personen zouden kunnen helpen om voldoende antilichamen aan te maken.

