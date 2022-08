BioNTech wil aangepast coronavaccin snel leveren: “Hopelijk begin september al”

INTERVIEW. “Indiase variant is ook hier reden tot grote bezorgd­heid”

Als hoofd van het Tropisch Instituut (ITG) in Antwerpen kijkt de Britse epidemioloog Marc-Alain Widdowson met toenemende ongerustheid naar de verspreiding van een Indiase coronavariant. “Vergelijk een pandemie in een land met 1,4 miljard inwoners met een uitslaande keukenbrand, terwijl jij denkt veilig te zijn in je slaapkamer”.

9 mei