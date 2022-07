BioNTech en Pfizer onderzoeken nieuw kandidaat-vaccin: moet ook werkzaam zijn tegen omikron

CORONACIJ­FERS. Aantal geregi­streer­de besmettin­gen stijgt tot meer dan 5.000 per dag

De Belgische coronacijfers blijven verder stijgen. Het aantal nieuwe, geregistreerde besmettingen met het coronavirus is tussen 25 juni en 1 juli gestegen tot gemiddeld 5.518 per dag, zo blijkt uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Het aantal overlijdens is in die periode toegenomen met 67 procent.

5 juli