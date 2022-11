Bijna 40 miljoen kinderen vatbaar voor mazelen door gedaalde vaccinatiegraad

Sinds het begin van de coronapandemie is de vaccinatiegraad tegen mazelen gestaag gedaald. In 2021 miste een recordaantal van bijna 40 miljoen kinderen een dosis van het vaccin: 25 miljoen van hen misten de eerste dosis, nog eens 14,7 miljoen de tweede. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC.

In 2021 waren er naar schatting 9 miljoen gevallen en 128.000 overlijdens door mazelen. In 22 landen vonden grote uitbraken plaats. "De paradox van de pandemie is dat, terwijl in recordtijd vaccins tegen Covid-19 werden ontwikkeld en ingezet in de grootste vaccinatiecampagne in de geschiedenis, de routineuze immunisatieprogramma's zwaar verstoord werden, waardoor miljoenen kinderen levensreddende vaccinaties misliepen", zegt directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO. "Het is absoluut essentieel om de vaccinatieprogramma's weer op de rails te krijgen. Achter elke statistiek in dit rapport zit een kind dat het risico loopt op een vermijdbare ziekte."

De situatie is ernstig, waarschuwt de WHO: mazelen is een van de meest besmettelijke menselijke virussen, maar is bijna volledig te voorkomen door vaccinatie. Een dekking van 95 procent of meer van twee dosissen mazelenvaccin is nodig om groepsimmuniteit te creëren. De wereld zit daar ver onder, met slechts 81 procent van de kinderen die die hun eerste dosis kregen en slecht 71 procent hun tweede. Dat zijn de laagste dekkingspercentages van de eerste dosis sinds 2008.

In 2021 werden bijna 61 miljoen dosissen mazelenvaccin uitgesteld of gemist als gevolg van Covid-19-gerelateerde vertragingen in immunisatiecampagnes in 18 landen. De CDC en de WHO dringen aan op gecoördineerde en gezamenlijke actie van alle partners op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau om prioriteit te geven aan het vinden en vaccineren van alle onbeschermde kinderen, inclusief de kinderen die de afgelopen twee jaar niet zijn ingeënt.