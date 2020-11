“Bijna 2 miljoen Belgen hebben last van droge ogen”: arts legt uit hoe je oogproblemen vermijdt én behandelt

“Ook je ogen kunnen verbranden door de zon”: oogarts benadrukt belang van bescher­ming in de zomer

16 augustus Dat we onze huid moeten beschermen tegen zonnestralen weten we wel, maar wat met onze ogen? Heel wat mensen klagen tijdens de zomermaanden van droge, geïrriteerde ogen of branderige, tranende ogen. “Die klachten zien we bij patiënten inderdaad meer in de zomer dan in andere seizoenen”, geeft oogarts Karel Van Keer (UZ Leuven) aan. “Zonlicht kan de oorzaak zijn, maar ook andere typische zomerse factoren of omstandigheden kunnen oogproblemen veroorzaken.”