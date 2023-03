Biden geeft geheime informatie over oorsprong coronavirus vrij

Kwam het coronavi­rus van een vleermuis of uit een Chinees lab? Amerika en China raken het niet eens

China ontzegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de toegang tot virologische labo’s en markten waar levende dieren worden verkocht. Dat het virus uit een lab ontsnapte noemt de WHO “extreem onwaarschijnlijk”, maar de theorie is dé inzet van een politiek steekspel tussen de VS en China. Komen we de echte oorsprong van het virus ooit te weten? “De juiste vleermuis vinden is als een speld in een hooiberg”, zegt viroloog Marion Koopmans die zelf op WHO-missie ging in Wuhan.