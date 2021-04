Bewegingslab UHasselt onderzoekt revalidatietechnieken in virtual reality

GRAIL - dat staat voor 'Gait Real-time Analysis Interactive Lab' - bevat een geavanceerde loopband die bestaat uit twee aparte stapvlakken, waardoor linker- en rechtervoet kunnen bewegen aan verschillende tempo's. De loopband kan niet alleen bergop, bergaf of zijwaarts bewegen, maar bijvoorbeeld ook struikelen simuleren.

"Bijzonder interessant voor ons onderzoek, want zo kunnen we plotse verstoringen aanbrengen in het wandeltraject van onze patiënten en kunnen we zien wat er gebeurt wanneer de patiënt bijvoorbeeld even het evenwicht verliest", legt Meyns uit. "Zo kom je heel wat interessante zaken te weten waarmee je nieuwe revalidatietrajecten kan ontwikkelen voor specifieke patiëntengroepen."