Belgische primeur: kunststofslagader ter behandeling van aneurysma bij oudere patiënten

Medische doorbraak: verlamde patiënten met dwarslae­sie kunnen weer stappen dankzij nieuw implantaat

Michael Roccati raakte vijf jaar geleden volledig verlamd aan de onderste ledematen. Vandaag kan de jonge Italiaan weer stappen dankzij een nieuw elektrisch implantaat, ontwikkeld door Zwitserse onderzoekers en Onward Medical uit Eindhoven. Roccati is een van de negen patiënten met zo’n implantaat. Een medische primeur: het is de eerste keer dat patiënten met een complete dwarslaesie weer zelfstandig kunnen stappen. Het baanbrekende onderzoek is gepubliceerd in Nature Medicine.

8 februari