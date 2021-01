België zou gevaarlijke varianten veel sneller kunnen opsporen: “Er is genoeg labocapaciteit, maar ze wordt niet gebruikt”

In Limburg ging er vrijdagmiddag een belangrijk telefoontje van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt naar een lokale huisarts. De boodschap? ‘Eén van uw coronapatiënten loopt rond met de Britse variant van het virus en is mogelijk erg besmettelijk.’ In een mum van tijd verwittigde de huisarts zijn patiënt, want diens quarantaine zou officieel ‘s avonds aflopen. De persoon in kwestie schrok van het nieuws en ging meteen akkoord met een verlenging van de quarantaine. De Limburger is deze week daarom nog niet teruggekeerd naar het werk. “Als die persoon niet had geweten dat het om de Britse variant ging, dan zou die vandaag gewoon weer aan de slag zijn”, zegt Brigitte Maes, klinisch bioloog in het Jessa Ziekenhuis. “Wie weet hebben we zo dus al minstens één uitbraak in Limburg kunnen voorkomen.”