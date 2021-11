België schenkt bijna dubbel zoveel coronavaccins aan Covax

INTERVIEW. Pierre Van Damme over zin en onzin van booster­prik: “Derde vaccindo­sis geeft misschien jarenlange bescher­ming”

Als het van Vlaams minister-president Jambon en gezondheidsminister Beke afhangt krijgen binnenkort alle Vlamingen een derde coronaprik. De groenen vinden dan weer dat er andere prioriteiten zijn. Maar wat zegt een expert terzake? Vaccinoloog Pierre Van Damme, lid van de taskforce vaccinatie en expertengroep GEMS, laat zijn licht schijnen op de zogenaamde boosterprik. “Eind oktober of begin november gaan we weten of het een goed idee is om iedereen een derde vaccin te geven.”

24 oktober