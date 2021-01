België houdt (voorlopig) vast aan twee dosissen vaccin

“De situatie in het Verenigd Koninkrijk, met die variant die zo veel besmettelijker is, is op dit moment natuurlijk anders dan hier,” zegt Pierre Van Damme, die lid is van de taks force. “Maar we houden die optie van gespreide inenting open”. In de UK en in Canada kan het ook zijn dat het eerste spuitje van een patiënt van een ander merk is dan het tweede. Ook hier is de achterliggende redenering: zo snel mogelijk werken. Ook de resultaten van die experimenten volgt de task force in ons land op de voet.