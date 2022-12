Belgen zijn “grootverbruikers”: antibioticagebruik zit opnieuw op niveau van voor corona

1 op de 2 Belgen krijgt parodonti­tis: “Het grote probleem is dat veel mensen het gewoon niet weten, omdat het geen pijn doet”

Twee keer per dag je tanden poetsen. Niet te veel suiker eten. En jaarlijks naar de tandarts gaan. We leren al van kleins af dat een goede mondhygiëne belangrijk is. Toch krijgt zeker 50 procent van de Belgen vroeg of laat last van parodontitis, een zeer ernstige tandvleesontsteking. “Veel mensen weten niet eens dat er iets aan de hand is, omdat het geen pijn doet”, aldus parodontoloog Isabelle Laleman. Ze geeft advies om parodontitis te voorkomen en om het aan te pakken als het toch te laat is.

