Baby wordt elf weken vóór geboorte geopereerd aan open rug: "Alsof ik twee keer van hetzelfde kind beval”

“Alsof ik twee keer van hetzelfde kind ga bevallen.” Jaiden Ashlea drukt het wat sterk uit, maar de medische technologie achter haar delicate ingreep spreekt zeker en vast tot de verbeelding. Artsen voerden via een keizersnede een operatie uit aan de open rug van haar ongeboren baby. Daarna ging de foetus opnieuw de baarmoeder in voor de resterende elf weken van de zwangerschap.

De mode- en lifestylevlogster ontdekte na 19 weken zwangerschap dat haar kind een open rug had. Dokters vertelden dat er geen hoop voor haar kindje was en dat de baby hersendood ter wereld zou komen. De vrouw wendde zich vervolgens tot een ziekenhuis in Orlando, waar chirurgen de bijzondere hersteloperatie uitvoerden. De aanstaande moeder plaatste daarna een video over de ingreep op TikTok.

#fetalsurgy #openfetalsurgery ♬ original sound - Lisa @jaiden.ashlea Fetal surgery was a success, this recovery is something else though 😭 #spinabifida

Via een opening in de baarmoeder kon het chirurgisch team de rug van de foetus onder handen nemen. Niet veel later voelde Ashlea opnieuw stampen in de buik. “De dokters gebruiken eigenlijk de term ‘kontdag’ omdat bij het openen van de vruchtzak de baby naar boven drijft en zijn kleine billetjes te zien zijn. Zo kunnen ze ook aan zijn rug werken. Binnenkort vieren we dus zowel zijn ‘kontdag’ als geboortedag, wat een ongelooflijke ingreep”, aldus Ashlea.

“Ik heb via sociale media enorm veel reacties gekregen op mijn stelling dat mijn zoon twee keer geboren zou worden. Die term wordt in het wereldje wel degelijk gebruikt. Hij ademt natuurlijk nog niet, maar zijn lichaam wordt wel voor het eerst getoond aan de wereld. Er zal altijd commentaar komen, maar dat mag de pret niet drukken.”

#spinabifida #fetalsurgery #LENOVOJUSTBEYOU ♬ original sound - Jaiden Ashlea @jaiden.ashlea Reply to @alexxhailey open fetal surgery explained ♥️ sorry i look so rough I'm still on the hospital! #openfetalsurgery

Waterhoofd

Spina bifida is een aangeboren aandoening die gemiddeld 4,5 baby’s op 10.000 geboorten treft. Het ruggenmerg werkt bij hen niet meer vanaf het niveau van de open wervel. Gevolg? Er worden geen boodschappen meer gegeven naar de bezenuwing, waardoor de spieren op die plaats niet meer werken. Dat zorgt onder andere voor minder kracht in de benen en problemen met de darmen en de blaas. Vaak komt ook een waterhoofd en een verstoorde aanleg van de kleine hersenen voor.

In de Verenigde Staten wordt zo’n foetale behandeling al zeker twintig jaar uitgevoerd. In het UZ Leuven vinden intussen ook al meer dan 140 operaties vóór de geboorte plaats, de meeste patiënten komen uit het buitenland.

Ernstig aangeboren middenrifdefect

Een internationale studie onder leiding van het UZ Leuven en de KU Leuven wees vorig jaar uit dat de delicate ingreep ook werkt bij baby’s met een ernstig aangeboren middenrifdefect. “De overlevingskans werd hierdoor meer dan verdubbeld: van 15 procent in de groep zonder chirurgie voor de geboorte, naar 40 procent in de groep met foetale chirurgie”, stelt gynaecoloog Jan Deprest als hoofdonderzoeker van de studie. “Daarom zal foetale chirurgie nu als bijkomende behandelingsoptie worden aangeboden in het UZ Leuven voor baby’s met een ernstige vorm van de afwijking. Natuurlijk blijft de keuze voor de behandeling aan de ouders.”

De operatie vereist een kleine insnede van 3 millimeter onder lokale verdoving bij de zwangere vrouw, waarna een miniatuurcamera doorheen de baarmoeder in de luchtpijp van de baby wordt ingebracht. Hier zijn risico’s mee gemoeid. De vliezen kunnen scheuren en het vruchtwater kan beginnen lekken, waardoor de bevalling vroegtijdig op gang kan komen.

De kans dat een kind na een foetale behandeling helemaal kerngezond ter wereld komt, blijft zeer klein. Maar de risico’s op mentale en fysieke problemen, die worden wel flink ingeperkt.