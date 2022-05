Audit Ziekenhuizen: “CT-scans nog te vaak gebruikt”

Het absolute aantal CT- en MRI-scans is sneller toegenomen dan de bevolkingsgroei, zo blijkt uit de audit. Bovendien is er een sterk verschil tussen de gewesten en tussen de ziekenhuizen. Karakteristieken van patiënten zoals leeftijd, sociale status of geslacht kunnen deze verschillen niet verklaren. Een verschil in de hoeveelheid beschikbare CT- en MRI-scanners per inwoner per regio verklaren daarentegen deze verschillen gedeeltelijk.