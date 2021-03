AstraZeneca-vaccin heet voortaan Vaxzevria

1 op 25 Britse opgenomen coronapa­tiën­ten belandde in ziekenhuis ondanks inenting

27 maart Een op de 25 mensen die sinds december met Covid-19 in een Brits ziekenhuis werden opgenomen, had daarvoor minstens één coronaprik gehad. De meerderheid werd net voor of na inenting geïnfecteerd, nog voordat het lichaam immuniteit kon ontwikkelen. Dat blijkt uit een Brits onderzoek waar The Guardian over schrijft.