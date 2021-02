AstraZeneca-vaccin bijna zo effectief als concurrenten (én stukken goedkoper en makkelijk te bewaren)

In ons land zijn op dit moment drie Covid-19-vaccins beschikbaar: Pfizer-BioNtech, Moderna en AstraZeneca. Dat laatste vaccin is nog maar sinds deze maand op de Belgische markt, maar het meldde zich al op 1 oktober vorig jaar al bij het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) voor een versnelde procedure, iets eerder dan Pfizer en Moderna. Wie toen snel moest kiezen, zou allicht gokken op het vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca en de Universiteit van Oxford dat eerder al een effectief vaccin had ontwikkeld tegen Mers, ook een coronavirus.