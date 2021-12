Artsen en ziekenfondsen sluiten nieuw tariefakkoord

Het akkoord handelt voor 2022 over een totaalbedrag van meer dan 9,9 miljard euro. Voor de honoraria van artsen is ruim 9 miljard euro voorzien, een toename van 2,4 procent in vergelijking met 2021. De erelonen voor dialyse in ziekenhuizen, centra of thuis nemen met 3,7 procent toe. Voor de zogenaamd 'laagvariabele - of relatief eenvoudige - zorg gaat het om een groei met 4,8 procent tegenover 2021. De honoraria worden in 2022 met 0,79 procent geïndexeerd. Minister Vandenbroucke spreekt van "tariefzekerheid voor patiënten". Er wordt ook nog 5,5 miljoen euro uitgetrokken om "specifieke maatregelen te nemen voor kwetsbare groepen", verduidelijkt de vicepremier.