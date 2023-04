Apothekers kunnen voortaan actieplan opstellen voor wie vijf of meer geneesmiddelen neemt

Nu Vandenbrou­c­ke tegen 2025 meer gratis water wil beschik­baar maken: waarom krijgen we dit nog niet standaard in ons land?

In het kader van het nieuwe alcoholplan wil Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid (Vooruit), meer gratis water verkrijgbaar maken op plaatsen waar alcohol verkocht wordt tegen 2025. Dat is vandaag in ons land nog bijna nergens in de horeca het geval. In Spanje is het daarentegen sinds vorig jaar april verplicht door de overheid om gratis kraanwater op tafel te zetten, net als in veel andere Europese landen. Hoe komt het dan dat het voorlopig zo zeldzaam blijft bij ons?