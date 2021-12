Antwerpse onderzoekers ontdekken geheim wapen van dodelijke parasiet om aan vaccins en medicijnen te ontsnappen

De infectieziekte leishmaniasis ontstaat door een parasiet, die overgedragen wordt via de beet van een zandvlieg. Elk jaar worden 300.000 mensen door de ziekte getroffen, ook in Zuid-Europa. De potentieel dodelijke ziekte is op malaria na een van de belangrijkste parasitaire ziekten, maar tot op heden bestaat er geen vaccin tegen en slechts een beperkt aantal geneesmiddelen.

Moleculaire parasitologen van het ITG hebben nu een grote stap gezet in het verklaren waarom de parasiet Leishmania zo moeilijk te bestrijden is. In een eerder onderzoek met DNA-sequencing toonden ze al aan dat het gemiddeld aantal verschillende chromosomen per celpopulatie verschilt. Bij mensen staan variaties in aantallen chromosomen in verband met ziekten zoals kanker of het syndroom van Down, maar voor de parasiet is dit vermogen om het chromosoomgetal te veranderen net een voordeel.