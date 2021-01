Amerikaanse studie: “Coronavirus kan uren overleven in de lucht en op oppervlaktes”

Kan coronavi­rus zich ook via lucht versprei­den? Onrust over besmetting in Hongkong

11 maart Terwijl wetenschappers over de hele wereld koortsachtig de verspreiding van het nieuwe coronavirus in kaart proberen te brengen, is er onrust ontstaan over een besmetting in Hongkong. Daar werd een flatgebouw ontruimd nadat vijf bewoners, die op verschillende verdiepingen verbleven, allemaal besmet leken met het Covid-19-virus. De specifieke omstandigheden doen onderzoekers vrezen dat het virus misschien ook via de lucht overgedragen kan worden.