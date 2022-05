Amerikaanse medicijnwaakhond legt Johnson & Johnson-vaccin zware restricties op

Boostervac­cin tegen omikron verliest na drie maanden aan kracht: kans op ziekenhuis­op­na­me stijgt van 15 naar 45 procent

Het boostervaccin tegen de omikronvariant van het coronavirus verliest na drie maanden aan kracht. De kans op een ziekenhuisopname is gestegen van 15 tot 45 procent vergeleken met de periode dat er nog geen derde dosis bestond. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat verschenen is in het vakblad ‘The Lancet Respiratory Medicine’.

