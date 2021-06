Amerikaanse gezondheidsautoriteiten keuren eerste medicijn tegen Alzheimer goed

Toen biotechnologisch bedrijf Biogen in oktober 2019 aankondigde goedkeuring te vragen voor het middel aducanumab, kwamen er verheugde reacties uit de medische wereld. Veel farmaceutische bedrijven hadden de zoektocht naar een goed medicijn voor het afremmen van de ziekte min of meer opgegeven.

Biogen was er in 2019 eigenlijk ook mee gestopt, maar een nieuwe analyse wees uit dat het medicijn toch aan bleek te slaan. Een hoge dosis aducanumab, met als merknaam Aduhelm, gedurende langere tijd zou “enige effectiviteit” kunnen hebben in de behandeling van Alzheimer, bleek uit de resultaten. Het ophopen van bepaalde eiwitten in hersenzenuwcellen, de oorzaak van Alzheimer, kan ermee worden teruggedrongen, aldus de FDA.

“Substantieel bewijs”

Aducanumab zou de plaques moeten verwijderen die worden afgezet in de hersenen als gevolg van een teveel aan het eiwit bèta-amyloïd, om zo de schade ervan te beperken. Volgens de FDA blijkt uit klinische proeven met het middel dat er sprake is van een reductie in de plaques, wat naar verwachting zal leiden tot een vertraging van het ziekteproces. “Hoewel de Aduhelm-data ingewikkeld zijn wat betreft de klinische voordelen, heeft de FDA vastgesteld dat er substantieel bewijs is dat Aduhelm amyloïde bètaplaques in de hersenen vermindert en dat de vermindering van deze plaques redelijk waarschijnlijk belangrijke voordelen voor patiënten voorspelt”, zegt het agentschap in een verklaring.