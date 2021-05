“Amerikaanse gezondheidsautoriteit onderzoekt hartproblemen bij tieners na vaccinatie”

Pfizer wil volledige goedkeu­ring van vaccin in VS en mikt voor volgend jaar op 4 miljard doses

8 mei Het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech hebben een aanvraag ingediend om een volledige goedkeuring te krijgen van hun coronavaccin in de Verenigde Staten. Tot nu toe kreeg het net als alle andere vaccins alleen een goedkeuring voor noodgebruik. Pfizer maakte ook bekend dat het volgend jaar 4 miljard doses wil produceren, in de eerste plaats voor landen met gemiddelde of lage inkomens.