Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA keurt eerste pil tegen alopecia goed: “Bij 45 procent van de proefpersonen groeide het haar na een jaar terug”

Wat is alopecia?



Alopecia areata is een haaraandoening verwant aan psoriasis waarbij een persoon zijn of haar lichaamshaar volledig of gedeeltelijk verliest. Het gaat daarbij niet enkel om het hoofdhaar, maar eveneens om wenkbrauwen, wimpers, de kleine haartjes in de neus en oren, enzovoort. De auto-immuunstoornis treft 1 op de 1.000 tot 2.000 mensen. De aandoening komt zowel voor bij mannen als bij vrouwen van alle leeftijden. Het haarverlies kan tijdelijk of permanent zijn.



Eind maart werd de aandoening fel besproken in de media nadat de Amerikaanse acteur Will Smith de komieker Chris Rock een klap had verkocht op de Oscaruitreiking door een grap die Rock had gemaakt over Smiths vrouw, Jada Pinkett-Smith, die ook aan alopecia lijdt.