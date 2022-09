Amerikaanse experts vrezen twindemie: hoe kijkt Marc Van Ranst naar het griepseizoen?

Nu 744 bevestigde gevallen van apenpokken in ons land

Op 12 september waren er in ons land 744 bevestigde gevallen van apenpokken. Het gaat om 392 gevallen in Vlaanderen (53 procent), 266 gevallen in Brussel (36 procent) en 86 gevallen in Wallonië (11 procent). Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het risico voor de algemene bevolking blijft gering.

