Amerikaanse experts raden aan om coronapil van Merck goed te keuren

Na Brussel en Wallonië kleurt nu ook Vlaanderen donkerrood op Europese corona­kaart

Een week later dan Brussel en Wallonië kleurt nu ook Vlaanderen donkerrood op de nieuwe coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstig zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in Europa.

4 november