Amerikaanse experts positief over inenting baby's tegen coronavirus

Mijnenergie 114 euro per jaar voor mobiele airco, maar vast systeem is zuiniger: dit betaal je aan energie voor een koel huis in de zomer

Wil je de zomerse hitte bestrijden met een aircosysteem, kan je kiezen voor een mobiele airco of een vaste. De eerste optie is de eenvoudigste: installatiewerken zijn overbodig en je kan het toestel waar je maar wilt inpluggen in een stopcontact. Helaas brengt dit systeem ook het nodige geluid voort. Een vaste airco is dan minder lawaaierig, maar is ook minder eenvoudig te installeren. Mijnenergie.be plaatst beide systemen en hun kosten naast elkaar.

14 juni