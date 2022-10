Alles wat je wil weten over coronavaccinatie bij de apotheker

Iedereen verkouden? “Dat is geen toeval”, zegt Marc Van Ranst

Het is herfst en daar hoort een concert van gehoest, genies en gesnotter even goed bij als de vallende bladeren. Omdat het kouder wordt en we massaal moeders goede raad over jassen en sjaals in de gure wind slaan? “Niks van”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Allemaal de schuld van virussen.”

4 oktober