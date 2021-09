Algoritme herkent botbreuken die specialist met blote oog mist

Het algoritme analyseerde zeshonderd recente röntgenfoto’s. Tijdens die testfase werden maar liefst zeven breuken ontdekt die specialisten niet opgemerkt hadden. “Uit onze test bleek dat BoneView in staat is om fracturen te vinden die de specialisten met het blote oog niet zagen”, zegt radioloog Erik Ranschaert. Als de onderzoeksresultaten worden doorgetrokken naar een heel jaar, zouden in het ziekenhuis 360 tot 370 gemiste breuken per jaar op te sporen kunnen zijn, voegt hij eraan toe. “Dat is toch een aanzienlijk aantal.”