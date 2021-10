Afspraak maken voor hulp duurt maanden voor meisjes met eetstoornis: van wachtlijst naar wachtlijst

Nog zo’n veertien dagen kan Mila op de dienst pediatrie in het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis blijven, waar ze twee weken geleden werd opgenomen. “Ze dronk niet meer en had een hartslag van 32 in haar slaap.” In afwachting staat Hillens dochter op de wachtlijst voor een plek in een eetkliniek. In april diende het gezin een aanvraag in, vijf maanden later konden ze op gesprek. ”Er viel gelukkig iemand weg waardoor wij vroeger konden langsgaan, maar de wachttijden zijn vreselijk.”