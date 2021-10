Advies Hoge Gezondheidsraad: “Rijstkorrel fluortandpasta voor kinderen tot 2 jaar, erwt tot 6 jaar”

OVERZICHT. Aantal nieuwe ziekenhuis­op­na­mes blijft stabiel, besmettin­gen in stijgende lijn

21 september Het aantal dagelijkse hospitalisaties als gevolg van een coronabesmetting is de afgelopen week gestabiliseerd. Het aantal besmettingen stijgt, maar er is ook meer getest. De overlijdens blijven in dalende lijn gaan. Dat blijkt vandaag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.