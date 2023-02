Aantal kaakoperaties in 10 jaar tijd verdubbeld. Prof waarschuwt: “Dit valt echt niet te vergelijken met een bezoek aan de kapper”

Vogelgriep is sterk in opmars, wat betekent dat voor mens en dier? “Een vaccin is moeilijk te maken”

De vogelgriep is wijdverspreid in heel ons land. Het virus wordt vooral overgedragen door wilde vogels of pluimvee. In zeldzame gevallen kunnen die ook mensen besmetten. “Met mogelijk typische griepsymptomen tot gevolg”, zegt onderzoeker Gunther Antonissen (UGent). Sciensano benadrukt dat het vooral belangrijk is om snel in te grijpen wanneer er infecties bij zoogdieren opduiken, zodat het virus zich niet kan aanpassen.