Aantal griepgevallen in stijgende lijn, maar nog geen sprake van epidemie

“Het griepvirus circuleert, maar nog op een relatief laag niveau. We bevinden ons dus nog niet in volle griepepidemie”, duidt Van Gucht. Het is sowieso afwachten of die epidemie er nog wel zal komen, want normaal gezien begint het griepvirus op te flakkeren in de maanden januari en februari. Midden maart loopt een normale epidemie stilaan ten einde.