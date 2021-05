96 procent Britten ontwikkelt al na 1 prik antilichamen

Eén shot van de coronavaccins van AstraZeneca en van Pfizer zet de ontwikkeling van antilichamen al in gang bij 96 procent van de Britten. Na een tweede prik heeft nagenoeg 100 procent antilichamen in het bloed. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van 8.517 volwassenen uit Engeland en Wales.

Ook bij ons wordt voorlopig het meest geprikt met de vaccins van AstraZeneca en van Pfizer. Het is een geruststellende gedachte dat het onderzoek in het Verenigd Koninkrijk aantoont dat 96,42 procent van de deelnemers 28 tot 34 dagen na het eerste spuitje al antilichamen tegen het coronavirus in het bloed bleek te hebben. Dat steeg door naar 99,08 procent binnen de zeven tot veertien dagen na de tweede prik. Volgens de wetenschappers van University College London (UCL) presteerden beide vaccins even goed wat het aanmaken van antilichamen betreft.

“Dit is een van de eerste vaccinstudies in de echte wereld in het Verenigd Koninkrijk en dit is fantastisch nieuws”, reageerde Maddie Shrotri, hoofdauteur van het artikel, op de bevindingen. “Het is opmerkelijk hoe goed deze vaccins werken, vooral gezien de snelheid waarmee ze zijn ontwikkeld. Het is een straf staaltje wetenschap te midden van de meest verwoestende pandemie in een eeuw tijd.”

Volledig scherm © REUTERS

De gemiddelde leeftijd bij de onderzochte personen was 65 jaar, wat overeenkomt met de filosofie waarbij ook in het VK eerst de oudere leeftijdsgroepen werden ingeënt. Wie Pfizer toegediend kreeg, had al sneller antilichamen, maar vier weken na de inenting hielden beide vaccins ongeveer gelijke tred qua antilichamen met elkaar. De als meest kwetsbare ingeschatte oudere deelnemers ontwikkelden na één dosis minder antilichamen dan de jongere, maar na het tweede shot hadden alle leeftijdsgroepen gelijkmatig hoge niveaus van antilichamen in het bloed. Hetzelfde verhaal bij de jongere deelnemers met onderliggende aandoeningen, waaronder kanker, diabetes en hartkwalen.

“Dit herinnert ons op het gepaste moment aan het belang van het krijgen van de tweede dosis van het vaccin”, zegt hoofdonderzoeker Rob Aldridge van UCL. “Maar het is ook geruststellend: vaccins zijn onze uitweg uit de pandemie.” Volgens de auteurs toont hun studie dan ook aan dat iedereen twee spuitjes zou moeten krijgen om “veilig” te zijn, zeker de ouderen en de personen met onderliggende aandoeningen.