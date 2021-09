20 procent minder orgaandonoren door pandemie

In het transplantatiecentrum van het UZ Gent is het aantal orgaandonoren in 2020 teruggevallen met ruim 20 procent in vergelijking met 2019. Daardoor is de wachtlijst van patiënten die een orgaan nodig hebben, toegenomen tot 13. Vooral omdat het aantal zware ongevallen door corona sterk is afgenomen. Twee patiënten zijn tijdens de wachttijd overleden.