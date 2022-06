130.000 Belgen lijden aan langdurige Covid: patiënten blijken specifiek profiel te hebben

In ons land lijden naar schatting 130.000 mensen aan langdurige Covid, het verschijnsel dat je na drie maanden nog altijd last hebt van coronaklachten. Dat heeft intensivist en voedingsexpert Sabeth De Waele (UZ Brussel) gezegd in ‘De Afspraak’ op Canvas. De patiënten blijken ook een specifiek profiel te hebben

Bij langdurige Covid is er in de eerste plaats sprake van een bewezen infectie met het coronavirus of een zwaar vermoeden van een corona-infectie. Daarnaast hebben patiënten na drie maanden nog altijd één, twee of meer specifieke klachten. Die klachten kunnen constant aanwezig zijn of komen en gaan. In dat laatste geval moeten ze wel gedurende zeker twee maanden aanwezig geweest zijn.

De klachten waar het over gaat zijn eerst en vooral kortademigheid, voornamelijk bij inspanningen. “Als het je bijvoorbeeld opvalt dat je buiten adem bent als je een trap oploopt, terwijl dat vroeger niet zo was”, aldus De Waele. “Ook opvallende vermoeidheid is een symptoom. Wanneer je ziek geweest bent, moet je soms twee weken recupereren. Bij langdurige Covid is dat na drie maanden nog altijd aan de gang.”

Mentale problemen

Het kan ook gaan over mentale problemen, zoals slapeloosheid en concentratiestoornissen. “Als je een e-mail bijvoorbeeld moet opsplitsen om hem te kunnen begrijpen en beantwoorden”, klinkt het. “Het moet wel altijd om nieuwe of abnormale klachten gaan, waar je vóór je coronabesmetting geen last van had. En de klachten mogen niet te verklaren zijn door een andere ziekte waar je eventueel aan kan lijden.”

Vanaf drie maanden kan er gesproken worden van een eventueel geval van langdurige Covid. “Na zes maanden is er bij een groot deel van de patiënten nog altijd minimum één symptoom aanwezig”, aldus De Waele. “Na één jaar zijn de meeste mensen van de langdurige Covid af. Maar je hebt toch ook nog altijd een klein groepje patiënten dat nog steeds één of meer symptomen heeft.”

In ons land lijden naar schatting 130.000 mensen aan langdurige Covid. “Dat is een grote groep”, gaat De Waele verder. “Er zijn wel een aantal factoren die maken dat je meer risico loopt. Mensen die opgenomen worden en diabetes hebben, lopen bijvoorbeeld meer kans. En mensen die niet gevaccineerd zijn. Twee vaccinaties beschermen je normaal gezien goed tegen het ontwikkelen van langdurige Covid.”

Er is ook een profiel te maken van patiënten met langdurige Covid. “Het gaat om mensen van middelbare leeftijd, tussen 40 en 60 jaar”, aldus De Waele. “Over het algemeen evenveel mannen als vrouwen, maar er zijn iets meer vrouwen bij de mensen die niet gehospitaliseerd werden. Bij die niet-gehospitaliseerde vrouwen van middelbare leeftijd gaat het vaak ook om vrouwen met een iets zwaarder lichaamsgewicht.”

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van langdurige Covid, maar dat mysterie is nog niet opgelost. “Er zijn verschillende hypotheses”, klinkt het. “Zo kan het dat er nog langere tijd virusdeeltjes in het lichaam aanwezig blijven en dat het lichaam daar nog altijd op reageert. We spreken dan van een verlengde ontsteking. Er kan ook sprake zijn van een verstoring van de bacteriën in de darmen.”

Behandeling

De behandeling hangt af van de oorzaak en ook daar wordt nog wat in de duisternis getast. “In het UZ Brussel wordt onderzoek gedaan rond de vraag of patiënten met langdurige Covid sneller weer op de been geholpen kunnen worden door een combinatie van fysiotherapie (kine) en voeding”, aldus nog De Waele. “De fout die vooral in het begin gemaakt werd met veel patiënten, is dat er vooral werd ingezet op kine en oefenen om het beter te doen gaan. Maar dat helpt niet altijd. Er is veel vermoeidheid na een training en mensen voelden soms dat ze meer achteruit gingen dan vooruit. Dat frustreerde. Vandaar de combinatie.”