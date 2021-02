100.000 Vlamingen krijgen deze week een prik: “We willen graag versnellen, maar dat gaat niet”

“We zouden graag versnellingen zien in onze vaccinatiestrategie, maar die komen er voorlopig niet”, zo klonk het afgelopen zaterdag tijdens de wekelijkse briefing over de vooruitgang van de vaccinatiecampagne in ons land. Voor ons land staat de teller nu op 365.000 vaccinaties (3,2%). 186.000 Belgen zijn intussen volledig gevaccineerd (1,6%). Met die cijfers liggen we volgens de taskforce licht voor op het oorspronkelijke schema. Europees zitten we mee in het peloton, maar sneller kunnen we niet gaan — de planning wordt gedicteerd door de farmabedrijven.