“1 op de 5 Covid-patiënten kampt nadien met psychische problemen”

Bijna 1 op de 5 Covid-19-patiënten krijgen binnen de drie maanden na hun diagnose te kampen met psychische klachten als angst, depressie of slapeloosheid. Dat blijkt uit een analyse van de Universiteit van Oxford. Een andere opvallende vaststelling is dat wie eerder al mentale gezondheidsproblemen had, 65 procent meer kans liep op een coronabesmetting dan patiënten zonder psychisch verleden.

“Deze conclusie is onverwacht en moet verder worden onderzocht”, zegt dr. Max Taquet van het National Institute for Health Research aan The Guardian. Taquet is co-auteur van het onderzoek dat in het wetenschappelijke tijdschrift Lancet Psychiatry is gepubliceerd. “Intussen moeten psychiatrische stoornissen worden toegevoegd aan de lijst met risicofactoren voor Covid-19", vindt hij.

De wetenschappers onderzochten bijna 70 miljoen Amerikaanse gezondheidsdossiers, waaronder meer dan 62.000 patiënten die tussen 20 januari en 1 augustus van dit jaar met Covid-19 gediagnosticeerd werden. 18,1 procent van de personen bij wie Covid-19 was vastgesteld, kreeg veertien tot negentig dagen later ook de diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen. Bij 5,8 procent ging het om een eerste diagnose van zulke klachten in hun leven. De onderzoekers vergeleken de gegevens van nog zes andere aandoeningen over dezelfde periode: griep, andere luchtweginfecties, huidinfectie, galstenen, nierstenen en grote botbreuken. Bij patiënten met deze kwalen varieerde het percentage dat binnen de drie maanden voor het eerst gediagnosticeerd werd met een mentale stoornis tussen 2,5 tot 3,4 procent. Bij de coronapatiënten ging het dus om 5,8 procent, wat overeenkomt met bijna een verdubbeling van het risico op het ontwikkelen van psychische problemen voor wie Covid-19 opliep.

Of er sprake is van een direct verband tussen de coronabesmetting en de diagnose van een mentale stoornis, dat moet verder worden onderzocht, benadrukt Paul Harrison, professor psychiatrie aan de universiteit van Oxford. De huidige analyse houdt bijvoorbeeld geen rekening met andere factoren die de psychologische gezondheid kunnen beïnvloeden, zoals iemands sociaaleconomische achtergrond en het feit dat iemand rookt of drugs gebruikt. Ook zou de algemene stress die de coronapandemie met zich meebrengt, volgens professor Harrison, een rol kunnen spelen. “Al kan het wel degelijk ook plausibel zijn dat Covid-19 een rechtstreeks effect heeft op het brein en op de mentale gezondheid, maar dat moet dan nog verder worden aangetoond”, aldus Harrison.

Dementie

De onderzoekers constateerden bovendien een verdubbeling van de diagnose van dementie bij patiënten bij wie drie maanden eerder Covid-19 was vastgesteld. Volgens Harrison kan dat mogelijks verklaard worden door een consultatie in het ziekenhuis of bij de huisarts, die zonder de aanleiding van coronasymptomen bij de betrokken patiënten niet had plaatsgevonden, maar die nu wel hun al bestaande dementie blootlegde. “Anderzijds is het helemaal niet onwaarschijnlijk dat er bij bepaalde mensen ook een effect van het virus op de hersenen is dat bepaalde meer neurologische symptomen en problemen zal veroorzaken”, aldus Harrison.

Volgens David Curtis van de University College in Londen, die niet betrokken was bij dit onderzoek, kunnen de vastgestelde psychische problemen mogelijk ook te maken hebben met het isolement van deze Covid-19-patiënten en met hun begrijpelijke angst om ernstig ziek te worden.

Eerder al waarschuwden Britse neurologen voor mogelijk zware herseninfecties bij patiënten met milde coronasymptomen, na onderzoek van meer dan 40 Covid-19-patiënten. Andere studies over de eventuele impact van het nieuwe coronavirus op de hersenen en op het centrale zenuwstelsel zitten nog in de pijplijn.

