1 op 10 Nederlanders die positief testen, is volledig ingeënt: “En toch blijft prikken, prikken, prikken dé oplossing”

Paniek bij de Nederlandse virologen: één op de tien noorderburen die afgelopen week een positieve test had, was al volledig gevaccineerd. Nu pas dringt het bij de wetenschappers daar door dat ingeënte personen tòch anderen kunnen aansteken - en dat is vooral toe te schrijven aan de uiterst besmettelijke deltavariant. Maar er is één belangrijke kanttekening: bijna niemand van de gevaccineerden wordt ernstig ziek of belandt in het ziekenhuis - al kan dat uiteraard wél nog gebeuren bij wie nog niet (volledig) gevaccineerd is. En daarom doen de Nederlandse wetenschappers een oproep: zelfs wie al twee prikken in de bovenarm heeft gehad, wordt aangespoord ‘dezelfde spelregels’ te volgen. Lees: ook een gevaccineerde moet bij een symptoom, voor een evenement of na terugkomst van vakantie een wisser in de neus laten steken.