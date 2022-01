1,2 miljoen mensen stierven in 2019 aan gevolgen van antibioticaresistente infecties: “Wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid”

Zowat 1,2 miljoen personen overleden in 2019 aan een infectie die resistent was tegen antibiotica. Daarmee stierven er meer mensen aan antibioticaresistentie dan aan malaria of aids, klinkt het vrijdag in een studie in The Lancet.