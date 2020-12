Wat kost mentale hulp? Dit zijn de prijzen én de terugbetalingen voor een bezoek aan psychiater, psycholoog of relatietherapeut

Coronacrisis Eerste hulp bij Covid-19: wat zijn de symptomen? Waar kan ik mij laten testen? Wat te doen bij besmetting?

26 juli Er gelden tal van regels en adviezen in ons land met als doel de verspreiding van het nieuwe coronavirus een stap voor te blijven. Denk aan de hygiënemaatregelen, het (verplicht) dragen van een mondmasker en het beperken van het aantal mensen met wie we in contact komen. Niettemin zit het aantal nieuwe besmettingen opnieuw in stijgende lijn, met de provincie Antwerpen op kop. Het virus blijft aanwezig in onze contreien en dus bestaat ook de kans dat u besmet raakt. Voelt u zich ziek? We sommen op wat u te doen staat.