Lege blaas verhoogt overlevingskansen bij ongeval

Zit je binnenkort lang in de wagen? Dan ga je best even plassen voor je vertrekt. Het is namelijk niet alleen vervelend om met een volle blaas in de auto te zitten, maar het kan bij een ongeval ook voor ernstigere letsels zorgen, dat beweert TikTokker ‘Med Explained 2 You’.