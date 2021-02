Hyaluronzuur helpt vrouwen die last hebben van vaginale droogte: “Mijn eerste patiënt gaf me een doos chocolaatjes om me te bedanken”, zegt gynaecologe



Last van vaginale droogte of ongemakken? Je bent láng niet de enige. Gynaecoloog Sofie Pelckmans van het gynaecologisch centrum in Mechelen is een van de eerste artsen in ons land waarbij je langs kan gaan voor een hyaluronzuurinjectie, een simpele ingreep die slechts vijf à tien minuten in beslag neemt. “Mijn eerste patiënt gaf me een doos chocolaatjes om me te bedanken. Niet alleen haar seksueel contact, maar ook haar dagelijks leven was door de ingreep een stuk aangenamer geworden”, aldus dr. Pelckmans.