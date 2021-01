Fertiliteitsarts: “Ik durf niet uitsluiten dat we fertiliteitsbehandelingen opnieuw moeten uitstellen”

De coronacrisis zorgde voor twee snelheden in onze ziekenhuizen. Verschillende afdelingen, waaronder in de eerste plaats de intensieve zorgen, draaiden op volle toeren. Om dat mogelijk te maken vielen andere afdelingen, zoals de fertiliteitscentra, volledig stil. Pas deze week startte onder meer het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) in UZ Brussel de behandelingen weer op en zag Guy Verhulst, 25 jaar gynaecoloog in ASZ Aalst, medewerker van het CRG en voorzitter van de Vlaamse Gynaecologenvereniging, voor het eerst ‘zijn’ koppels opnieuw face to face. “Dan merk je hoe belangrijk contact met patiënten is, zeker wanneer de wanhoop van een 44-jarige vrouw, voor wie eiceldonatie nog de enige kans op een kind is, nog dagen aan de ribben kleeft. We kunnen veel, maar we kunnen niemand tien jaar jonger maken.” De arts schreef de belangrijkste vragen over, antwoorden op en redenen voor een onvervulde kinderwens en fertiliteitsbehandeling neer in ‘Een kind, waarom lukt het niet bij ons?’