Dermatologen zien toestroom van patiënten na getuigenis Goedele Liekens: “Als iedereen z’n vlekken laat controleren, zitten we overvol”

Vorige week maakte Goedele Liekens bekend dat ze lijdt aan huidkanker. Dokter Maselis, u bent, behalve voorzitter van Euromelanoma, ook praktiserend dermatoloog. Hoeveel drukker is het sinds die getuigenis van mevrouw Liekens in uw praktijk in Tienen?

“Er komen sinds vorige week heel veel aanvragen binnen om vlekjes te controleren. Soms zelfs van hele gezinnen, ook al heeft niemand binnen dat gezin verdachte vlekjes. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet een onderscheid maken tussen non-melanomen en melanomen. Non-melanomen lijken op wondjes, die niet genezen. Ze ontstaan vooral op plekken waar zon is geweest of die verbrand zijn geweest. Ze worden groter en groeien traag, maar ze zijn relatief ongevaarlijk. Je hebt tijd. Bij melanomen niet. Gelukkig kan je die meestal goed herkennen. Het zijn onregelmatige pigmentvlekjes, anders dan andere vlekjes. Je kan er de ABCDE-regel op toepassen. A van ‘assymetrisch’. B van onregelmatige en gekartelde ‘boordjes’. C van ‘colour’. Gewone vlekjes zijn egaal bruin. Als vlekjes alle tinten hebben — bruin, zwart, rood en roze door elkaar — is dat verdacht. D van ‘diameter’. Daar is een handig trucje voor. Als je je vlekje kan verbergen achter het gommetje op een potlood, is het bijna altijd goedaardig. En de E van ‘evolutie’, voor wanneer het vlekje verandert in de loop der tijd.”