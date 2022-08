Zwemverbod in zwemzone van Keerdok opgeheven: “Waterkwaliteit is opnieuw zeer goed, maar zal in de gaten worden gehouden”

Mechelen Twintiger krijgt straf met uitstel voor winkeldief­stal

De rechter in Mechelen heeft een 22-jarige Roemeen schuldig bevonden aan de diefstal van een hemd en enkele joggingbroeken. De kledij werd gestolen bij kledingzaak Tiffany’s in de Mechelse winkelstraat De Bruul. De twintiger werd bij de diefstal betrapt door de winkelbediende. Hij had ook een rugzak bij waarin aluminiumfolie werd teruggevonden. Volgens het parket vorige week op zitting probeerde hij de kledij in te wikkelen in de aluminiumfolie om zo het anti-diefstalalarm te omzeilen. De feiten werden niet betwist. De verdediging vroeg enige mildheid. Na beraad ging de rechter daarin mee en veroordeelde ze hem tot een celstraf van 8 maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel.

12 augustus