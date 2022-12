Zware woningbrand in Muizen, bewoner naar ziekenhuis

De hulpdiensten werden rond 21.30 uur ingelicht over de brand en kwamen massaal ter plaatse. De oorzaak van de brand en waar ze precies in de woning is ontstaan is nog onduidelijk. “De bewoner, een zestiger, kon het huis zelf verlaten en is voor een check-up voor rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. Er is heel weinig wind en omwille van mogelijk rookoverlast hebben wij buren gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatiesystemen uit te schakelen”, aldus Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politie Mechelen-Willebroek.