ZOO Planckendael verwelkomt baby bij goudkopleeuwaapjes: “Het is maar één jong, en dat is bij deze soort best bijzonder”

Hendrik Duron schrijft histori­sche roman over de Damesvrede: “Mijn boek geeft Margareta weer een stem”

In het stadhuis van Mechelen werd maandag ‘1529. De damesvrede’ voorgesteld, met Margareta van Oostenrijk en Louise van Savoie in de hoofdrollen. Het gaat om een historische roman over een waargebeurd staaltje vrouwenpower, dat volgens auteur Hendrik Duron vandaag in tijden van “toeterende macho’s” zeer relevant is.