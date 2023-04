Zonnebloemactie keert terug: “Zo maken we de stad nog groener en aangenamer”

Mechelen lanceert Digibanka­te­lier: “Kapotte smartpho­nes en laptops krijgen hier een tweede leven en kunnen er worden ontleend”

In Mechelen is het Digibankatelier geopend. Mechelaars kunnen hier een refurbished apparaat uitlenen of kapotte smartphone’s, laptops of andere digitale toestellen binnen brengen. “Dankzij dit project hopen we iedereen mee te krijgen in de digitalisering”, zegt bevoegd schepen Rina Rabau (Groen).