Zonder ongelukken opent Margaretatunnel op 27 juni: “Dag voordien mag iedereen komen kennismaken”

Mechelen FJC start lotgenoten­groep voor mannelijke slachtof­fers partnerge­weld: “De politie-inspectri­ce zei: ‘U bent de man dus u bent de dader’”

“De politie-inspectrice zei: ‘Geef nu maar toe. U bent de man dus u bent de dader’. Het gaf mijn ex carte blanche voor nog meer geweld.” Een slachtoffer van partnergeweld getuigt over de muur van ongeloof waar hij als man op botste toen hij om hulp zocht en hij is lang niet alleen. Volgens cijfers wordt een man op vijf het slachtoffer van partnergeweld, maar ze worden heel vaak niet geloofd. FJC Mechelen wil het taboe doorbreken en richtte een lotgenotengroep op. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir kwam maandag luisteren.

23 mei